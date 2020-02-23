تبوك الزراعية يستند لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 23-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.45% بما يعادل -0.24 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم 9.54، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 11.08 إلى 7.05)، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.54، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 10.22 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.40 ومستوى المقاومة 9.90.
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