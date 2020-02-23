شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل ارتفاعه الحذر – تحليل صباحي – 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة لتصريف تشبعه البيعي بها، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.50% بما يعادل 39.79 نقطة، ولكن بالرغم من صعود المؤشر يظل يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط. لهذا نحن مازلنا نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8,100.40، ليستهدف مستوى الدعم 7,800.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,100.40. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 122 عدد أسهم الشركات الخاسرة 58 عدد أسهم الشركات الثابتة 15 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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