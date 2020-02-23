شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينهي جلسة الخميس مرتفعا -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 6871 نقطة، مكون نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة القوي عند 7000 نقطة، والذي في حالة نجاح المؤشر في تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 7150 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,809 وبين مستوى المقاومة هو 6,934 نقطة