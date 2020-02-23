شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 9934 نقطة، متجاوزا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما نتوقع معه إمكانية وصول المؤشر لمستوى المقاومة القوي عند 10150 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 9850 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,869 وبين مستوى المقاومة هو 10,076 نقطة
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