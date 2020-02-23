شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات أسمنت الفجيرة (FCEM) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 43٫40 فلس، في ظل استمرار تراجع كميات التداول، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 40 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 46 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42 بينما مستوى المقاومة هو 43.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط