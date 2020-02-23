شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 12٫60 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 9٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.4 بينما مستوى المقاومة هو 13.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط