شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يخترق القناة الصاعدة ا -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات الخميس الماضي عند 560 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اخترق السهم القناة الصاعدة طويلة الأجل، مما يشير الى إمكانية وصول السهم لمستوى الدعم 500 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 540 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 550 بينما مستوى المقاومة هو 567 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط