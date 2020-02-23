شكرا لقرائتكم خبر عن وربة كبيتل (WARBACAP) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 54٫80 فلس، وهو أدني مستوى يحقق السهم منذ بداية تداوله، ومخترقا مستوى الدعم السابق عند 60 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 40 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 67 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 50.6 بينما مستوى المقاومة هو 60 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط