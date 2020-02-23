شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصفاة للطاقة القابضة (SENERGY) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند 21٫50 فلس، وهو نفس سعر الفتح للجلسة، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يعد إشارة سلبية قد ترسل السهم لأسفل لمستوى الدعم 20 فلس كمستوى أول ثم 18 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.2 بينما مستوى المقاومة هو 21.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط