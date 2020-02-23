شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التسهيلات التجارية (FACIL) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 205 فلس، الا انه ارتفع مسجلا مستوى 214 فلس، الا انه أنهى الجلسة عند مستوى 206فلس، ملامسا بذلك خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل المكسور لأسفل والذي يشكل مقاومة قوية قد تعيد اختبار السهم لمستوى الدعم 196 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 215 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 202.0 بينما مستوى المقاومة هو 208.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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