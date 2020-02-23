شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN)يعوض خسائر الاسبوع -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الاسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس مرتفعا عند مستوى 576 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 560 فلس، حيث يلامس متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة 600 فلس،شرط عدم اختراق السهم لمستوى 560 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 570.0 بينما مستوى المقاومة هو 580.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد