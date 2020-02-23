شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان الخليج العقارية (AJWAN) يفقد مكاسبه خلالالجلسة -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 14٫20 فلس، الا انه استطاع ان يسجل ارتفاع بلغ 14٫60 فلس، ثم انخفض ليغلق عند نفس سعر الفتح منخفضا مقارنا باغلاقه السابق، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع،لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 13٫40 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14٫90 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.1 بينما مستوى المقاومة هو 14.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط