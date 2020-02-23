شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 2٫25 ريال، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، ويقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم،والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 2٫15 ريال كمستوى أول ثم 2٫05 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫31 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.21 وبين مستوى المقاومة هو 2.26 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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