شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يلامس خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0٫536 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 0٫525 ريال، حيث يقابل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، والذي نتوقع ان يمدد مكاسب السهم للوصول لمستوى المقاومة0٫555 ريال كمستوى أول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0٫525 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.53 وبين مستوى المقاومة هو 0.54 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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