شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يقرع جرس افتتاح بورصة لندن للأوراق المالية والان نبدء بالتفاصيل
وتُعدّ هذه الصفقة من الصفقات الجديدة من نوعها؛ لأنها أول صكوك من المستوى الثاني، والمتوافقة مع اتفاقية بازل 3 في المنطقة، وهي أول صكوك من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي تصدر من المملكة، ويُعدّ هذا الإصدار أيضًا الأكبر حجمًا من الصكوك التي يتم طرحها لأول مرة من المنطقة، وتعتبر الأسعار التي تحققت واحدة من أدنى الإصدارات مقارنة بأدوات الفئة الثانية على مستوى العالم.
ويأتي بنك الرياض ليكون البنك السعودي الوحيد الذي يمتلك صكوكًا متداولة من المستوى الثاني والمقوّمة بالدولار الأمريكي في السوق؛ مما يمهد الطريق لمصدري الأسهم السعوديين الآخرين، ويضع معيارًا لإصدارات الفئة الثانية في المنطقة.
وعلّق طارق بن عبدالرحمن السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، قائلًا: «نحن فخورون للغاية بنتيجة هذه الصفقة، والتي تعكس ثقة المستثمرين العالميين في بنك الرياض، والأهم من ذلك ثقتهم في المملكة.
إن إستراتيجيتنا تتماشى تمامًا مع رؤية السعودية 2030، ونحن نواصل سعينا لبلوغ أهدافنا الإستراتيجية بنجاح».
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