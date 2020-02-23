شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية توعوية بسرطان القولون في مستشفى قوى الأمن بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

نظم برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام فعالية «اليوم التوعوي لسرطان القولون والمستقيم»، وذلك بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية ، وبمشاركة أقسام طبية متنوعة، حيث شملت الفعالية وجود مجسّم لأجزاء القولون مكّن الزوار من مشاهدة أجزاء القولون، وما يصيبه من أورام عملاقة، ونتوءات نامية في مختلف مراحل تقدّم سرطان القولون والمستقيم. وضمّت الفعالية أركانًا متنوعة لاستشاريين وأخصائيين في تخصصات مختلفة كالطب الباطني والمناظير والمختبر، وذلك للتوعية بطرق الوقاية من مخاطر المرض، حيث يعتبر سرطان القولون هو أحد السرطانات الأوسع انتشارًا والأكثر وقاية إذا ما تم تشخيصه مبكرًا، إلى جانب التوعية بالعوامل والأسباب المؤدية للإصابة وتقديم إرشادات حول العلامات الأولية لاحتمالات الإصابة بالمرض، وجرى التنويه إلى أهمية الكشف المبكر عن الإصابة؛ لما لذلك من أثر بالغ الأهمية في العلاج.

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