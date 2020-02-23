شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية توعوية بسرطان القولون في مستشفى قوى الأمن بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وضمّت الفعالية أركانًا متنوعة لاستشاريين وأخصائيين في تخصصات مختلفة كالطب الباطني والمناظير والمختبر، وذلك للتوعية بطرق الوقاية من مخاطر المرض، حيث يعتبر سرطان القولون هو أحد السرطانات الأوسع انتشارًا والأكثر وقاية إذا ما تم تشخيصه مبكرًا، إلى جانب التوعية بالعوامل والأسباب المؤدية للإصابة وتقديم إرشادات حول العلامات الأولية لاحتمالات الإصابة بالمرض، وجرى التنويه إلى أهمية الكشف المبكر عن الإصابة؛ لما لذلك من أثر بالغ الأهمية في العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر فعالية توعوية بسرطان القولون في مستشفى قوى الأمن بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.