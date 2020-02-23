شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «ساما» يتوقع زيادة النمو الاقتصادي للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

توقع محافظ مؤسسة النقد العربي، د. أحمد الخليفي أمس السبت ارتفاع النمو الاقتصادي للمملكة بدعم من القطاع غير النفطي.

وقال الخليفي في تصريح خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين بالرياض أمس السبت إن «النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي».

وأضاف: «إنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل».

وانطلقت في الرياض أمس فعاليات الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في ظل رئاسة المملكة للمجموعة.

ويناقش الاجتماع آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به.

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وأعلن صندوق النقد الدولي في يناير الماضي أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9 % العام الحالي ارتفاعا من نحو 0.4 % في 2019.

وقال الخليفي للصحفيين على هامش المؤتمر: «ننظر بإيجابية للاقتصاد السعودي... التوقعات إيجابية وسيكون النمو أكثر من العام الماضي، خاصة من القطاع الخاص».

جاءت هذه التصريحات بعدما حذر معهد التمويل الدولي أمس الأول الجمعة من أن تفشي الفيروس قد يعرقل الطلب على النفط من الصين وبلدان آسيوية أخرى، مما ينتج عنه المزيد من التراجع في الأسعار لتصل إلى مستوى 57 دولارا للبرميل ويلقي ضبابية على توقعات النمو في أنحاء الشرق الأوسط.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة دعم النشاط الاقتصادي واستثمارات المملكة في مشروعات البنية التحتية غير النفطية.

ونما الإنتاج الاقتصادي غير النفطي في السعودية 4.33 % في الربع الثالث من 2019.