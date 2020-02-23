تخفيض تأمين «كهرباء الشارقة» للفلل والمنازل 50%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مؤخراً، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لقاء تشاورياً موسعاً مع مجموعات العمل القطاعية؛ للاطلاع والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، والتحديات التي تواجههم للوصول إلى أفضل النتائج في دعم العمل الاقتصادي في الإمارة. حضر اللقاء الذي انعقد في مقر الغرفة، عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبحث اللقاء واقع القطاعات الاقتصادية التي تمثلها المجموعات والمقترحات واحتياجاتها، وأوجه الدعم المطلوبة؛ للتعامل مع أي تحديات تواجهها الشركات في مختلف المجالات.

تعزيز التواصل

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن اللقاء يأتي في إطار الحرص المشترك بين الغرفة والهيئة؛ لتعزيز التواصل الدائم مع ممثلي القطاع الخاص في الإمارة؛ للتعرف عن قرب إلى واقع مختلف القطاعات الاقتصادية، والتشاور حول الفرص التي تتيح لهم النمو والازدهار والمنافسة بشكل أكبر في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتبادل الآراء حول أبرز التحديات التي قد تطرأ، وكذلك استشراف واستثمار كافة الفرص التي تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على الصعيد الاقتصادي.

تطوير المبادرات

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بدوره، أكد الدكتور المهندس راشد الليم، أن الجهات الحكومية تعمل بانسجام وتوافق تام مع القطاع الخاص؛ لتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشيراً إلى حرص الهيئة على الاستماع إلى أفكار وملاحظات الشركاء، والتعرف إلى احتياجاتهم؛ لتطوير مبادرات مبتكرة، تسهم في تحقيق سعادتهم، وتتخطى توقعاتهم؛ من خلال تعريفهم بمبادرات وبرامج الهيئة التي تهدف إلى تمكين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، داعياً إلى عقد اجتماع دوري مع رؤساء وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ للتعرف إلى مطالبهم واقتراحاتهم، ووضع خطط عمل مشتركة؛ لاستمرار مسيرة التطور والازدهار في إمارة الشارقة.

استجابة فورية

وفي استجابة فورية لمطلب ممثلي القطاع العقاري بإعادة النظر في قيمة التأمين الخاص بخدمات الهيئة للفلل والمنازل، أصدر الدكتور المهندس راشد الليم خلال الاجتماع قراراً بتخفيض قيمة التأمين لهذه الفئات بنسبة 50%؛ لتشجيع القطاع على النمو؛ وذلك في إطار استراتيجية الهيئة؛ الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات، والالتزام بمسؤوليتها المجتمعة تجاه كافة الفئات، التي قدمت العديد من المبادرات المجتمعية التي يمكن أن تستفيد منها كافة القطاعات.



شكر وتقدير قطاعات الأعمال



أعرب رؤساء وممثلو مجموعات العمل عن تقديرهم لجهود غرفة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة لعقد هذا اللقاء الذي أسهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية، مؤكدين أن الهيئة توفر العديد من الخدمات، وتفتح أبوابها أمام المشاريع الريادية والأفكار المبتكرة التي تعود بالفائدة على كافة الأطراف، كما توجهوا بالشكر لغرفة الشارقة على الدعم الذي توليه لمجموعاتهم، مثمنين الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق مصالح قطاع الأعمال في الإمارة.