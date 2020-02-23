مديرو شركات فندقية: اللوائح الجديدة تصب في مصلحة القطاع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

رحب رؤساء شركات فندقية ومديرو فنادق بقرار دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بإطلاق لوائح تنظيمية بشأن تنظيم بيوت العطلات في الإمارة، بناء على قرار أصدره المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن تنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات.

وذكر هؤلاء أن القرار جاء ليضبط هذه البيوت، ويراقبها ويضعها ضمن مستوى معين من الخدمة بشكل يعطي صورة إيجابية لقطاع الضيافة والفنادق في أبوظبي، ويحمي بذلك حقوق السياح والنزلاء في هذه البيوت.

قال كمال فاخوري الرئيس التنفيذي لمجموعة كريستال الفندقية: إن وضع لوائح تنظيمية من شأنه أن يضع هذه البيوت ضمن إطار قانوني من حيث حجوزاتها ومستوى الخدمة بها ومدى توافرها أمام الضيوف القادمين إلى الإمارة، كما ينظم العلاقة بين الدائرة وأصحاب هذه البيوت.

وأضاف: «إن وجود رقابة على هذه البيوت ومستواها، وقبول ترخيصها أو رفضه أمر في غاية الأهمية، خاصة أن الدائرة حريصة على وضع اشتراطات من شأنها مراعاة حقوق الضيوف، وإعطائهم صورة إيجابية عن الإمارة، بشكل يمنع حدوث أي سلبيات في عملية تأجير هذه البيوت، واستغلال أصحابها بشكل جشع للنزلاء».

ومن جهته، قال ريتشارد حداد الرئيس التنفيذي لمجموعة جنة الفندقية: «إن عمل بيوت العطلات يتماشى مع عمل الفنادق، ويعتبر مكملاً له، ونحن نرحب بوجود هذه البيوت، ولكن في إطار قانوني مرخص من الجهات المعنية في أبوظبي، خاصة أن بيوت العطلات موجودة، إلا أن البعض قد يقوم بإدارتها بشكل غير مناسب يؤثر في الجودة، وقد يعطي انطباعاً سلبياً عن قطاع الضيافة في الإمارة».

وأضاف: «يجب على دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن تتابع مرحلة ما بعد ترخيص هذه البيوت لمعرفة مدى التزام أصحابها بالمستوى الذي جرى ترخيصها به، وإلزام أصحابها بالشروط التي تتضمنها اللوائح، وعدد الليالي التي يقضيها الضيوف في هذه البيوت وغيرها من الإجراءات».

وتابع حداد: «نحن في مجموعة جنة الفندقية لدينا اهتمام بالعمل في إطار بيوت العطلات، خاصة مع توفر العديد من العقارات التي نتولى إدارتها، ويمكن لنا تحويل جزء منها إلى بيوت عطلات، والاستفادة من اللوائح التنظيمية الجديدة، بما تتضمنه من شروط».

ومن جانبه، شدد أسامة مصطفى مدير عام فندق «هوثورن أبوظبي» على أهمية الخطوات التي اتخذتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي من خلال إطلاق لوائح تنظيم بيوت العطلات التي أخذت بالانتشار في الإمارة، وهو الأمر الذي استوجب وضع إطار تشريعي لترخيصها وعملها بشكل لا يؤثر سلباً في عمل الفنادق والشقق الفندقية في أبوظبي.

وقال مصطفى: «إن بيوت العطلات تحتاج إلى توفر معايير معينة من حيث المساحة والنظافة، وتوفر خدمات بها، بحيث لا يمكن السماح لأي شخص لديه غرفة إضافية أن يؤجرها ويستغلها بطريقة غير قانونية تعطي صورة سلبية عن قطاع الضيافة والفنادق في الإمارة».

وأضاف: «ويجب وضع حد لأسعار هذه البيوت، بحيث لا تكون أقل بكثير من الغرف الفندقية، وبالتالي تؤثر في القطاع الفندقي، حيث إن التحكم بأسعار بيوت العطلات، ووضع سقف لها سواء بالانخفاض أو الارتفاع أمر يصب في مصلحة القطاع».