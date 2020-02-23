تقلبات النفط تدفع المنتجين لإعادة تقييم الإنفاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت معايير تقييم الثروات النفطية فيما بين الدول المصدرة لها والدول ذات الاقتصادات المتواضعة أو تلك المتقدمة. فقد ارتكزت الجهود منذ البداية وحتى اللحظة على تعظيم العوائد؛ من خلال الاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية التي تتوفر لدى عدد من اقتصادات العالم.

تصنف في الوقت الحالي دول نفطية بالغنية، في حين أن جزءاً كبيراً منها لا يزال ضمن قائمة الناشئة؛ وذلك بسبب تأثير الثروات النفطية بشكل مباشر على تقدمها في سياق الترتيب الاقتصادي العالمي.

وأشار تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي إلى أن اقتصادات النفط تباينت وفقاً لخطط النضوب، في حين تفاجأ العالم بالمزيد من الثروات والتنوع في مستوى الإنتاج والاستثمار؛ وذلك بدءاً من النفط ومروراً بالغاز وصولاً إلى الصخر الزيتي.

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وجميعها باتت تعد مؤثراً مباشراً على أداء أسواق الطاقة العالمية، فيما أضحت الخطط الهادفة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة من الخليط المتاح تعد عاملاً إضافياً يساهم في الاستقرار تارة، والتقلب تارة أخرى؛ لتحتوي النتيجة النهائية على تخمة المعروض، ووجود ضبابية تحيط بالطلب.

وأكد التقرير أن أسواق النفط العالمية لا تزال تعكس المزيد من المخاطر الضارة بالاستثمارات الحالية والمخطط لها، كذلك أصبحت تضيف المزيد من التحديات على اقتصادات المنتجين بالمرتبة الأولى، والدول المستوردة بالدرجة الثانية.

وتابع تقرير نفط الهلال، أن مؤشرات الأداء المسجلة منذ بداية العام الحالي لا تبدو مواتية وداعمة لخطط التنمية والتحول والتنوع الاقتصادي، وتدفع باتجاه العودة إلى عجز الموازنات من جديد عند متوسط لا يقل عن 20% من الناتج المحلي للدول المصدرة للنفط، ويعود ذلك إلى تسجيل تقلبات وتراجعات متواصلة من دون أن يقابلها ترشيد سياسات الإنفاق المالي، ما سيقود إلى فشل اقتصادي حتمي؛ لأن القيمة الحقيقية للصناديق السيادية ستتأثر سلباً بالسياسات المالية التوسعية؛ إذ إن العلاقة الطردية بين هذه الصناديق وسوق النفط في حالات الانتعاش والضعف تؤكد هذا المفهوم.