بافيت يدعو لاستمرار الاستثمار بالأسهم مع انخفاض الفائدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في رسالته السنوية إلى مالكي الأسهم في شركة «بيركشاير هاثاوي» قال وورين بافيت إنه من شبه المؤكد أن أداء الأسهم سوف يتفوق على السندات على المدى الطويل إذا حافظت معدلات أسعار الفائدة والضرائب على مستوياتها المنخفضة.

وأعرب بافيت عن قناعته بأن الأسهم هي المكان المناسب للاستثمار على المدى الطويل إذا ظلت أسعار الفائدة وضرائب الشركات بالقرب من المستويات الحالية.

وجاء في الرسالة: «إذا حافظت معدلات أسعار الفائدة على مدى العقود المقبلة على مستويات قريبة مما هي عليه حالياً وظلت معدلات ضريبة الشركات قريباً من المستوى المنخفض الذي هي عليه الآن، فمن المؤكد أن أداء الأسهم سيكون أفضل بكثير من أوعية الدين ذات الدخل الثابت طويلة الأجل»، وأشارت الرسالة إلى مجالات الاستثمار التي قد يمكن أن يذهب إليها اثنان من الذين سيخلفونه في منصبه وإلى عجز شركته «معجزة أوماها» عن العثور على فرصة استثمار «استثنائية» كعادتها.

وقد بدأت الأسهم بداية ساخنة عام 2020، حيث وصلت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. في العام الماضي، ارتفع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 28% في مسار تصاعدي هو الأطول في تاريخ «وول ستريت» .

واستفادت الأسهم من انخفاض أسعار الفائدة خلال فترة الصعود، ما دفع عائدات السندات إلى الأسفل وجعل الاستثمار في الأسهم أكثر جاذبية، واستفادت الأسواق ممّا عرف باسم طفرة ترامب في نهاية 2017، عندما خفضت إدارة ترامب معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة إلى 21% من 35%.

وقال بافيت إن هذه العناصر، بالإضافة إلى عوامل دفع أخرى أمريكية صرفة، ستجعل الأسهم الخيار الأفضل على المدى الطويل للأفراد الذين لا يمولون استثماراتهم بالقروض والقادرين على التحكم في انفعالاتهم، إلا أن أسطورة الاستثمار أحاط توقعاته بتحذير مثير للقلق حيث قال: «إن أسعار الأسهم عرضة للتغيير تحت أي سبب وفي أي لحظة». وأشار إلى أنه في بعض الأحيان سيكون هناك انخفاض كبير في السوق، ربما بنسبة 50 % أو أكثر، وأشار بافيت إلى تركه منصبه قائلًا إن جريج آبيل وأجيت جيان سوف يجيبان عن أسئلة المساهمين في الاجتماع الدوري المقبل للشركة في مايو /‏‏أيار، وهذا يشكل أول خروج عن تقاليد الشركة.

ومع ذلك، فإن التغيير يأتي وسط الإحباط المتزايد بسبب عدم وجود خطة خلافة رسمية معلنة، وقد ألمح بافيت، 89 عاماً، إلى أن جيان أو آبيل، قد يتولى أحدهما مهام المنصب، وقد تمت ترقية كلا الرجلين عام 2018 حيث يشغل جيان منصب مدير عمليات التأمين.