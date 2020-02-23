مـذكـرة تفاهـم لتطويــر ودعم قطاع التصميم لسيدات الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقع مجلس سيدات أعمال الإمارات، مذكرة تفاهم مع المجموعة المهنية للتصميم الداخلي؛ للعمل على تطوير ودعم قطاع التصميم لسيدات الأعمال في الدولة، تماشياً مع النهضة الاقتصادية الشاملة، ومواكبةً لرؤية حكومة الإمارات 2021.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الجهتين؛ لتطوير قطاع التصميم بالدولة، ولدى سيدات الأعمال بصفة خاصة، والتي من شأنها أن ترسخ من مكانة دولة الإمارات العالمية؛ لتكون مركزاً للتصميم الداخلي، ومقصداً رئيسياً لكل المهتمين بهذا المجال إقليمياً وعالمياً؛ وذلك باستضافتها لكبرى الأحداث والفعاليات المختصة بهذا المجال.

وترمي المذكرة أيضاً إلى تفعيل دور صناعة التصميم الداخلي والتسويق الأمثل لها؛ لتلبية احتياجات أسواق الشرق الأوسط خاصة، والأسواق العالمية بشكل عام، ولتعزيز تنمية هذا القطاع الحيوي على مدى السنوات المقبلة؛ حيث ستساهم مذكرة التعاون بين الجهتين في تقديم كل الدعم والاهتمام والرعاية وخلق بيئة عمل محفزة لصاحبات الأعمال، وخاصة الإماراتيات منهن، وصاحبات المشاريع الناشئة؛ للمشاركة في إثراء هذا المجال، ولتعزيز الثقافة الإماراتية لمنافسة كبرى الثقافات في العالم.