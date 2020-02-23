شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تكتشف 3000 طن من خام الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مسؤولة حكومية في الهند إن بلادها اكتشفت حقول ذهب بها احتياطيات تتجاوز ثلاثة آلاف طن في ولاية أوتار براديش، كبرى الولايات الهندية من حيث عدد السكان.
وتستخرج الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، ما يتراوح بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنوياً وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحلي بالكامل تقريباً والذي بلغ 843 طناً سنوياً في المتوسط على مدى السنوات العشر المنصرمة.
وبسبب تعطشها للذهب، الذي يُستخدم بكثرة في صنع المجوهرات وتقديم القرابين وفي حفلات الزواج المترفة، تكلفت الهند أكثر من 31 مليار دولار لاستيراده العام الماضي ليصبح بذلك الذهب ثاني أكبر معدن تستورده البلاد بعد النفط الخام.
وقالت روشان جاكوب رئيسة إدارة التعدين في ولاية أوتار براديش إن إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات اكتشفت آثاراً للذهب في منطقة سونبهادرا.وأضافت «وجدنا 2940 طناً في سون باهادي، وفي منطقة هاردي باهادي عثرنا على آثار 646 كيلوجراماً من الخام». (رويترز)
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