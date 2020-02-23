4700 رخصة فورية في دبي يملكها 16935 شخصاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي حوالي 4700 رخصة بشكل فوري منذ إطلاق المبادرة في يوليو/ تموز 2017، وتستغرق عملية إصدار «الرخصة الفورية» 5 دقائق فقط دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وموقع قائم وذلك للسنة الأولى فقط.

وبحسب تقرير أصدرته الدائرة توزعت الرخص الفورية التي تم إصدارها خلال هذه الفترة على حسب النشاط، وجاء في مقدمتها الأنشطة التجارية (3,448) بنسبة 73.5%، والمهنية (1,244) بنسبة 26.5%.

توفر خدمة «الرخصة الفورية» حلاً نموذجياً ملائماً للمستثمرين الدوليين الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

وفازت الرخصة الفورية مؤخراً براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019، حيث سلم سموه الراية لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، باعتبارها الجهة الحكومية الفائزة بأفضل مبادرة حكومية ضمن البرنامج عن مبادرة «الرخصة الفورية»، وذلك خلال حفل «ملتقى حمدان 2019» الذي نظمه مركز «نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وتسعى «اقتصادية دبي» من خلال «الرخصة الفورية» إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية، حيث تعد الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في دبي والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة، كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وبإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة ما عدا (شركات المساهمة العامة والخاصة) من خلال الخدمات الإلكترونية أو مراكز تعهيد الخدمة المنتشرة في دبي وصالة السعادة والصالة الذكية، وبإمكان أصحاب رخص التجارة العامة استخدام الخدمات الإلكترونية فقط.

بطاقة منشأة

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وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية «غرفة دبي» من خلال نفس الإجراء بشكل فوري. كما تمكن الرخصة من الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، بالإضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث تصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.وانسجاماً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خطة عمل إمارة دبي للتوطين، للارتقاء بنسب التوطين في كافة القطاعات، تمت إضافة خاصية تسجيل موظفين «المواطنين» في وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، وعليه في حال رغبة أطراف الشركة بتعيين الموظفين قبل إصدار الرخصة الفورية عليهم اتباع خطوات معينة، أما في حال عدم رغبة الأطراف بتعيين الموظفين يمكن تعدي الشاشة واستكمال الإجراءات.

وأشار التقرير إلى أن الذين يملكون رخصة فورية، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، منذ الإطلاق وحتى اليوم يصل عددهم إلى 16,935، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 87.6% (14,842)، في حين تشكل سيدات الأعمال 12.4% (2,093). وتنوعت جنسيات الحاصلين على الرخصة الفورية منذ إطلاق المبادرة وحتى اليوم لتشمل رجال أعمال من الهند، باكستان، مصر، السعودية، السودان، الأردن، الصين، بريطانيا، وتركيا.

ترخيص عبر الإنترنت

وبإمكان أصحاب المشاريع من خلال «الرخصة الفورية» الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت، ويشمل نشاط التجارة العامة كل أنشطة التجارة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية. وتتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، المؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية.