شكرا لقرائتكم خبر عن الإحلال الرقمي وتغيير قواعد لعبة إدارة الثروات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أسعار الفائدة السلبيّة والتقييم المتضخم للأصول وتقليص الأتعاب أمور قد تُحبط مديري الثروات، إلّا أنها تحفّز - على الأقل - التوجّه نحو رفع مستوى الكفاءة في قطاع إدارة الثروات.

لقد كان التحدي الذي يواجهه مديرو الاستثمار بشأن اختيار المجال المناسب لاستثمار أموال العملاء لديهم، أحد أبرز المواضيع الاستثمارية المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس الشهر الماضي.

ففي حين اضطر تراجع عائدات أسواق الأسهم والسندات بعضاً من مديري الأموال إلى السعي لتحقيق عوائد كبيرة في قطاعات أخرى، كقطاعات البنية التحتية والعقارات والأسهم الخاصة، أجبر هذا التراجع قطاع إدارة الثروات على دراسة وضعه داخلياً.

وعلى غرار القطاعات الأخرى التي وصلت إليها موجة الثورة الرقمية، يتقبّل قطاع إدارة الثروات إلى حد ما الحاجة إلى انتهاز الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، وذلك لإيجاد حلول لبعض التحديات المتعلقة بالعمليات التي يواجهها مديرو الثروات ولتزويد عملائهم بخدماتٍ أفضل وأسرع.

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وتقف التكنولوجيا اليوم وراء التغيرات التي نشهدها في إدارة الأموال والثروات، إذ انتقل استخدام الأدوات التكنولوجية من المكاتب الإداريّة إلى واجهات التعامل المباشر مع العملاء. وهذا التوجّه نحو توظيف التكنولوجيا ليس مدفوعاً فقط بنتائج تحليلات التكاليف، بل بالرغبة في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة. فقد وضع الاقتصاد الرقمي معايير جديدة فيما يتعلّق بتجربة العملاء، وهي معايير بالغة الأهميّة للعاملين في مجال الثروات وإدارتها.

ويمكن القول إن التغيرات الحاليّة في قطاع إدارة الثروات تحاكي التطورات الحاصلة في عالم التداول، حيث تتنافس أنظمة خوارزميات متزايدة التعقيد لتنفيذ أوامر بيع وشراء الأسهم بسرعة تفوق تصوّر الإنسان.

لكن تلك التطورات التكنولوجية تؤثر أيضاً في كيفية تفاعل مديري الثروات مع عملائهم. وينطبق هذا بشكل خاص على جيل الألفيّة الذي نشأ محاطاً بالتجارب والأدوات الرقميّة. وستشهد السنوات العشرون القادمة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد عملاء إدارة الثروات من جيل الألفيّة. فهذا الجيل قد تجاوز التخوّف من عمليّات الأتمتة والأشكال الأخرى لتكنولوجيا إدارة الثروات إلى مرحلة اعتمادها واستخدامها بفاعلية. فجيل الألفيّة يفضّل التفاعل مع المستشار المالي عبر تطبيق الواتس آب على زيارته في مكتبه، كما يهتم أفراد هذا الجيل بإمكانية إدارة محافظهم الاستثماريّة مباشرة عبر هواتفهم.

وقد سبق وأقرّت بعض شركات إدارة الثروات باحتماليّة حصول فجوة بين قدامى المستشارين المتمسكين بطرق وأدوات العمل التقليدية في القطاع وبين جيل الشباب من العملاء الذين يريدون تجربة جديدة مغايرة.

ومن التطورات التكنولوجية التي تشهد انتشاراً متزايداً ما يُطلق عليه «المستشار الآلي»، وهو عبارة عن نظام خوارزميّات يختار الأسهم المناسبة للعملاء؛ وهو تطوّر يستحضر إلى الأذهان صورة الرجل الآلي «C-3PO» من فيلم «حرب النجوم»، إلّا أنه هذه المرة يرتدي بذلة رسمية ويعمل مستشاراً مالياً آلياً.

واعتماداً على التقديرات المتباينة بهذا الشأن، فإن المستشارين الآليين يديرون أصولًا تتراوح قيمتها بين 300 و500 مليار دولار، إلّا أنّ نمو أنظمة الاستشارة الماليّة لم يكن بالسرعة التي تطوّرت بها الأدوات الاستثمارية الأخرى كصناديق الاستثمار المتداولة.

فقد شهدت هذه المنصات الاستثمارية في السنوات الأخيرة نموّاً ثابتاً نوعاً ما، لكنه لا يعني أن الاستثمار يستوجب الاختيار بين الاستعانة بالمهارات البشرية أو تكنولوجيا الخوارزميات. فمديرو الثروات الناجحون سيتمكّنون من الجمع بين مزايا كفاءة الأداء وتوفير التكاليف التي تتيحها الأدوات التكنولوجية، وبين اللمسة الشخصيّة التي لا يزال يطلبها كثير من العملاء. ومن شأن توظيف الأدوات الرقمية أن يتيح لمديري الثروات وقتاً أكبر للتركيز على تقديم خدمات ذات قيمة مُضافة أكبر لعملائهم.

وتتنوع النصائح الاستثمارية التي يحتاج إليها العملاء حسب حاجاتهم الفريدة.