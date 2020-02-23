المنصات الإلكترونية للتداول.. مخاطـر بقـدر جهـل المتعامـل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تألقت الأسهم العالمية في عام 2019، مع تحقيق مؤشرات رئيسية مكاسب مرتفعة تجاوزت 20% في أمريكا وأوروبا، ما جذب العديد من المستثمرين في الأسواق المحلية للبحث عن منافذ للاستثمار خارج الحدود المحلية والإقليمية، كنوع من التنويع في المحفظة الاستثمارية، والبحث عن فرص ربحية عالية. ولجأ مستثمرون إلى منصات تداول إلكترونية للوصول إلى الأسهم العالمية، أو حتى التداولات بالعملات (الفوريكس)، ولكن للأسف كثير من هؤلاء لم يدركوا مخاطر تلك الاستثمارات، على اعتبار أن بعضها لا يخضع لإشراف أي سلطة تنظيمية، وبالتالي لا توجد إجراءات وخطوات لحماية المتعاملين.

حذر سوق أبوظبي العالمي في إفادة ل«الخليج»، من مخاطر منصات التداول الإلكترونية التي لا تخضع لإشراف أي سلطة تنظيمية، مبيناً أن بعض منصات التداول الإلكترونية تتيح التداول بمنتجات قد يترتب عليها مخاطر عدة كالصكوك الاشتقاقية خارج البورصة التي غالباً ما تكون غير مناسبة لعملاء التجزئة وتمتنع المنصات في بعض الأحيان عن إبلاغ العملاء بالمخاطر المحتملة.

ودعا الخبراء إلى التنبه واليقظة وعدم الإنجرار وراء الأوهام، حتى وإن حقق المستثمر بعض الأرباح في مراحل معينة غير أن خسائره تكون قاسية جداً، وقد يترتب كذلك على بعض المنصات دفع الثمن على شكل اختراقات الهاكرز، ولن يكون هناك آليات للمراجعة واستعادة الأموال المسلوبة.

وأشار سوق أبوظبي العالمي إلى أن شركات منصات التداول الإلكترونية تخضع إلى عدة قواعد احترازية تحكم مقدار رأس المال، حيث يجب على هذه الشركات ضمان سلامتها مالياً والالتزام بالقواعد العامة لممارسة الأعمال التي تفرض على الشركات الأخرى بما يضمن صحة وسلامة الأعمال ويضمن حقوق العملاء.



العائد الجيد



ونبه خبراء من أنه كلما ازداد جهل المتداول في أي سوق يزداد مستوى المخاطرة، وفي هذا الإطار فإن الجهل في آليات علم الأسواق العالمية والمنصات التي تتم عليها الصفقات، يزداد مستوى المخاطرة، الأمر الذي لا يعني بطبيعة الحال أن كل المعاملات على المنصات الإلكترونية غير مجدية، ولكن الأمر يحتاج إلى خبراء والتعامل مع منصات مرخصة ويمكن اللجوء إلى الجهات الناظمة في حال وجود أي خلل.

ويرى خبراء أن مسألة التداول على منصات إلكترونية محلياً أو إقليمياً أيضاً تحمل مخاطر، وهذه المخاطر هي بقدر مخاطر التداول الذاتي من دون وسيط، والأخير هو الذي من شأنه أن يقدم النصائح للعميل.

وقال محمد ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»: «يريد المستثمرون عائداً جيداً للأسهم، لاسيما المضاربون منهم، الذين يبحثون عن أسواق سائلة وذات سيولة عالية بحيث يستطيعون الدخول والخروج بسرعة، وتكون تذبذباتها عالية لتحقيق أرباح، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم بأن هناك مستثمراً موجوداً بالإمارات، أو السعودية على سبيل المثال، ويتداول بسوق واحدة فقط».

وأشار ياسين إلى أن سبب توجه المستثمرين نحو الأسواق العالمية مثل الأمريكية والأوروبية، يعود إلى انخفاض حجم التداولات المحلية بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، مبيناً أن الأرباح من عمليات المضاربات أصبحت منخفضة بشكل كبير، بعد خسارة وتخفيض عدد من الشركات رؤوس أموالها، وتحميل المساهمين خسائر، فهذا أيضاً كان له دور سلبي في تخارج بعض المستثمرين من السوق المحلي.



تداولات السوق الأمريكي



وفي ما يتعلق بالمضاربات والتداولات في السوق الأمريكية، وهل هي مرخصة محلياً للتداول معها، أكد ياسين، أنها بطبيعة الحال يجب أن تكون مرخصة، وتحاول تلك الشركات أن تجذب المستثمرين عن طريق الإنترنت، والذهاب إلى رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالتداول، ما يدفع المستثمر إلى فتح حساب مع هذه الشركات مباشرة، رغم عدم وجود أي فروع لها في الإمارات.

وبين ياسين أن بعض الشركات مثل «سيسكو بنك» وغيرها، تأخذ الترخيص محلياً للتسويق للشركة، بينما فتح الحساب يكون في المركز الرئيسي في أوروبا أو أمريكا، علماً أن هناك شركات وساطة محلية تتعاون مع وسطاء تداول عالميين، بحيث تزود الشركة العالمية المستثمر بالطلب الخاص بالتداول عبر الإنترنت، وعليه شعار الشركة المحلية المرخصة (الوسيط المحلي المرخص).



علاقة تعاقدية

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وأوضح ياسين أنه يسمح لهذا الوسيط ما بين المستثمر والشركة العالمية والمرخصة، بالبيع والتداول بالأسواق العالمية، وتكون علاقته تعاقدية بين الشركة العالمية، بحيث يفتح العميل بحساب الشركة الأجنبية، وهناك جزء من التداولات التي تحصل عليها الشركة الأجنبية، تأخذ حصة منها شركة الوساطة المحلية.

وأشار ياسين إلى أنه بهذه الطريقة تحافظ شركة الوساطة المحلية على عملائها، ويستمرون في التداول ضمن نطاق هذه الشركة، ويبيعون خدماتهم في الأسواق الأخرى متى تحسنت الفرص الاستثمارية.

ولفت ياسين إلى أنه بمجرد أن يقوم المستثمر بفتح علاقة والتداول في الأسواق الخارجية، فهذا معناه خروج من رؤوس الأموال نحو الأسواق العالمية، علماً أنه لا يمكن أن نحكم على المستثمر أن يبقى في السوق المحلي إذا ضعفت الفرص الاستثمارية، وكانت الفرص الاستثمارية في الخارج أفضل. وأشار إلى أن السوق الأمريكية منذ ما يقارب العشر سنوات يعيش في نشوة من الأرباح، ويتصاعد بشكل ملحوظ ما بين سنة وأخرى.



تداول الفوركس



وفي ما يتعلق بالتداول بالفوركس، والعملات، تكون على مستوى آخر ونسبة مخاطرة أعلى بكثير، لأن هذه التداولات لا تتم على مبلغ رأس مال يضعه العميل، ولأن هذه الشركات تعطي العميل أحياناً 20، و30 مرة حجم تداول يسمى (مارجن) للتداول بالعملات.

وبسبب أن السوق سائل ويتحرك بهامش صغير، يعطي المستثمر هامشاً أكبر، وبالتالي فإن نسبة المخاطر أعلى بكثير، ومعظم هذه التداولات تكون عن طريق شركات تابعة لبنوك، أو بنوك استثمارية، وشركات وساطة عالمية، كون عملية المتاجرة بالعملات خطيرة جداً.

وتناول ياسين إحدى الإحصائيات التي تحدثت عن أن أكثر من 92 إلى 95% من المضاربات التي تتم للأفراد، على العملات بطريقة «المارجن»، تكون خاسرة بالنسبة للمستثمر.

وقال: «ما لاحظناه أنه في بعض الأسواق، أصبحت هناك عمليات شركات متخصصة في تسويق هذا التداول على العملات بطريقة يكون فيها العميل خاسراً، حيث تطلب الشركة من العميل وضع مبلغ معين، بحيث تقوم الشركة بالتداول بالعملات، ما يشجع ذلك العميل، وفي نهاية المطاف تخبر الشركة العميل بالخسارة، وتطلب منه تحويل المبلغ على شكل قرض، ومن هنا يتورط العميل.



تألق الأسهم



أكد فيجاي فاليشا من شركة سنشري فاينانشال تألق المؤشرات العالمية في 2019، حيث حققت المؤشرات الرئيسية من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والهند مكاسب مرتفعة، وهذا ما يدفع المستثمرين للتوجه إلى هذه الأسواق.

واعتبر فيجاي هذا التألق غير مفاجئ لأن البنوك المركزية الكبرى كانت متشائمة جداً حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وضخ السيولة في النظام واستأنف البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي. وتراجعت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن تخفيف النمو الاقتصادي في نهاية العام.

وأشار إلى أن التقلبات في أسعار الطاقة وتراجع الطلب وزيادة المعروض في العقارات من بين الأسباب التي أدت إلى ضعف أداء المؤشرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن السيولة في الأسواق العالمية أوضح أن الصورة كانت متباينة لمؤشر «نيفتي»50 في الهند الذي أظهر ارتفاعًا حادًا إلى جانب «ستاندرد آند بورز 500» في الولايات المتحدة بينما أظهرت جميع المؤشرات الأخرى انخفاضًا. ولفت إلى ارتفاع عدد الأسهم المتداولة في السوق الهندي بنسبة 75.2٪ إلى 118.4 مليار من 67.58 مليار بينما ارتفع إجمالي حجم التداول 20.32٪ لستاندرد أند بورز 500. وفي المقابل أشار إلى انخفاض الأسهم المتداولة بنسبة 6.76٪ بالنسبة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي بنسبة 10.34٪، ومؤشر داكس 30 بنسبة 16.41٪، وهانغ سينغ 50 بنسبة 16.46٪، ومؤشر نيكاي 225 بنسبة 19.36٪ وتداول السعودي بنسبة 19.47٪.



تنافس لجذب المستثمرين



قال إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية: إنه منذ سنوات عدة اجتذبت الأسواق العالمية الكثير من المستثمرين سواء كانوا من منطقة الخليج أو من جميع أنحاء العالم، خاصة أن المستثمر دائماً يبحث عن الأسواق التي تحقق ربحاً سريعاً وعائداً أفضل.

وأكد البريقي وجود تنافس كبير من شركات الوساطة المالية سواء كانت المحلية أو العالمية على جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين للتداول سواء كان في السوق الأمريكية أو بالعملات أو في سوق المشتقات والسلع والأسواق العالمية. وبين البريقي أنه في الإمارات يجب على الوسيط استيفاء الشروط والتراخيص المطلوبة حتى يسمح له بالتداول بهذه الأسواق، ومن الطبيعي أن تكون هناك منافسة شرسة من هذه الشركات على جذب المستثمرين إليها، إما بمنح المستثمر مبالغ كبيرة للتداول على الهامش أو بتزويد النصائح والتقارير وضمان تحقيق ربح سريع.

وأشار إلى أن السوق الأمريكية من أهم الأسواق العالمية، كونها أكثر الأسواق سيولةً وتحقق أحجام تداول كبيرة جداً، وأيضاً التذبذب العالي بالأسعار، خاصة في ظل الأداء الإيجابي التصاعدي في السنتين الماضيتين وتحقيق أرباح مجديه للمستثمرين والمضاربين. وحذر إياد البريقي من مخاطر كبيره لدى السوق الأمريكية وغيرها من الأسواق المالية العالمية، منها التذبذب العالي بالأسعار بحيث لا توجد حدود للارتفاع والانخفاض وأيضاً تأثر هذه الأسواق مثلها مثل باقي الأسواق المالية بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأيضاً تأثرها بالأسواق التي تجذب المستثمرين.