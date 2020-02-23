«اقتصادية الشارقة» تبحث التعاون مع «بلدي المنطقة الوسطى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من المجلس البلدي للمنطقة الوسطى، وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتفعيل العمل المشترك بين جميع المؤسسات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، تحقيقاً للتكامل والتنسيق والمواءمة الفعالة في ما بينهم لتقديم أفضل الخدمات.

ورحب سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وراشد القابض، وراشد مهير، ود.سعيد محمد الطنيجي وعبدالله علي شمسه، وعبيد بن غرير.

وأكد أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وشارك في الاجتماع عدد من مديري ومسؤولي الدائرة. وبحث الطرفان الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز التعاون من أجل توفير كل الإمكانيات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم كل القطاعات في الشارقة ويطبق توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة.كما تمت مناقشة إعادة تنظيم مواقع ممارسة بعض الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية في مواقع مناسبة أكثر لها.

وقال إن الدائرة تحرص على تعزيز أطر تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية للإسهام في تحقيق صدارة الدولة وإمارة الشارقة وريادتها في جميع المجالات، وضرورة تحقيق التكامل بين جميع الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات وتحقيق تطلعات الناس، وتأتي زيارات وفود الهيئات والمؤسسات في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى جعل الشارقة متميزة. وأضاف: «تولي الدائرة جل اهتمامها لكل ما يدعم أهدافها عبر مشاركتها خلاصة خبراتها وتجاربها وإنجازاتها المحققة في جميع المجالات، وتحقيقاً لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى توفير خدمات حكومية ذات كفاءة عالية».