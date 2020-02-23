«إياتا»: «كورونا» يكبد إيرادات الطيران 29.3 مليار دولار في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن نتائج تقييمه الأولي لتأثير تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID-19) على مستويات الطلب والإيرادات لقطاع الطيران، والتي تشير إلى احتمال تسجيل تراجع في مستويات الطلب على الرحلات الجوية 13% خلال العام الجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

على عكس التوقعات الإيجابية التي كانت تشير إلى نمو شركات الطيران في المنطقة 4.8%، سيشهد القطاع انكماشاً في الطلب 8.2% طوال العام مقارنة بعام 2019، وبالتالي، ستتكبد شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خسارة كبيرة في الإيرادات بقيمة 27.8 مليار دولار خلال عام 2020، وسيكون لشركات الطيران المسجلة في الصين النصيب الأكبر من هذه الخسارة، حيث بلغت خسائر شركات الطيران الصينية المحلية 12.8 مليار دولار.

وبدورها، من المتوقع أن تسجل شركات الطيران خارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك على افتراض أن تراجع مستويات الطلب سيكون مقتصراً على الأسواق المرتبطة بالصين، وبذلك يصل إجمالي الخسائر في الإيرادات العالمية إلى 29.3 مليار دولار (أي انخفاض إيرادات الركاب 5% مقارنة بتوقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي في شهر ديسمبر الماضي)، ويمثل تراجعاً في الطلب العالمي 4.7%،حيث أصبحت الشركات مجبرة على خفض سعة وعدد الرحلات إلى بعض الوجهات.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد توقع في شهر ديسمبر تسجيل زيادة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر 4.1%، إلا أن تفشي الفيروس وما رافقه من خسائر لم يتوقف فقط عند إيقاف النمو الذي كان متوقعاً لهذا العام، بل وتسبب بانكماش مستويات الطلب العالمي على الرحلات الجوية 0.6% لعام 2020.

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وتستند هذه التقديرات إلى أن تأثير فيروس كورونا الجديد على مستويات الطلب سيكون مشابهاً للتأثير الذي أحدثه فيروس السارس في عام 2003، حيث شهد الطلب حينها انخفاضاً حاداً لمدة ستة أشهر، تلاها انتعاش مطرد بذات المستوى.

انخفاض الطلب

وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يمر قطاع الطيران العالمي حالياً بفترة عصيبة، حيث يعد إيقاف انتشار فيروس كورونا الجديد من أهم القضايا التي يهتم بها القطاع في الوقت الراهن، وتحرص شركات الطيران على تطبيق توجيهات وإرشادات منظمة الصحة العالمية والجهات الأخرى ذات الصلة للحفاظ على سلامة الركاب، والإبقاء على نشاط حركة النقل الجوي التي تربط العالم، واحتواء انتشار الفيروس».

ولا توصي منظمة الصحة العالمية بفرض أي قيود على حركة السفر والتجارة، ولا سيما أن لقطاع الطيران دوراً رئيسياً في نقل الطواقم الطبية والإمدادات إلى المناطق التي تحتاج إليها، كما نشرت المنظمة العديد من النصائح الهامة للمسافرين عبر موقعها الإلكتروني.

وبدورها، تؤكد شركات الطيران للمسافرين أن مقصورات الركاب مزودة بأجهزة لفلترة الهواء، وأن الطائرات يتم تنظيفها وتعقيمها وفقاً للمعايير العالمية، كما أن المطارات الرئيسية تُخضع جميع المسافرين للفحص عبر أجهزة المسح الحراري، فضلاً عن تدريب الكوادر وموظفي شركات الطيران للتعامل مع الحالات النادرة التي قد تظهر فيها أعراض الإصابة بالفيروس على أحد المسافرين.