«غرفة أبوظبي» تبحث تطوير التعاون مع كاتاماركا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث محمد هلال المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي مع راؤول أليخادندرو جليل حاكم محافظة كاتاماركا الأرجنتينية وأغوستين مولينا أرامباري سفير جمهورية الأرجنتين المعين لدى الدولة، سبل تطوير مجالات التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال والشركات في إمارة أبوظبي ودولة الأرجنتين، بحضور عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة.

رحب مدير عام غرفة أبوظبي بحاكم محافظة كاتاماركا والسفير الارجنتيني لدى دولة الإمارات، والوفد المرافق لهما، وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الزيارة تعزيز علاقات التعاون المثمر بين البلدين الصديقين.

وأكد المهيري أهمية تعزيز الفرص لتنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين مجتمع الأعمال وفعالياته لدى البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي لن تدّخر جهداً لرفع مستوى هذه العلاقات إلى آفاق عالية، ولا سيما في القطاعات الحيوية والمهمة.

وأضاف المهيري أن إمارة أبوظبي أصبحت مركزاً لاستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية، والتي تسعى لإقامة مكاتب ومراكز إقليمية لها في أبوظبي لتنطلق منها إلى الأسواق المجاورة.

وأشاد راوول أليخادندرو جليل حاكم محافظة كاتاماركا الأرجنتينية بالتطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات بوجه عام، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، وما تمتلكه من بنية تحتية وخدمات جاذبة لكل أنواع الاستثمار، داعياً شركات ومؤسسات القطاع الخاص الأرجنتينية إلى الاستثمار في أبوظبي، وكذلك مثيلاتها الإماراتية إلى التواجد والاستثمار في الأسواق الأرجنتينية.

اتفاقية مع روسيا

من جهة أخرى، وقع المهيري ومكسيم زاجورنوف سفير الأعمال من مجموعة الأعمال الروسية إلى الإمارات اتفاقية تفاهم بين غرفة أبوظبي والمؤسسة الروسية العامة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وجمهورية روسيا.

وأكد مكسيم زاجورنوف متانة وعمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا والرغبةَ المتبادلةَ بينَهما في تعزيز الاتصالاتِ في المجالات الاقتصادية، وفي نطاقِ اختصاصاتهما، ووفقاً لقوانين كل بلد، من أجلِ توسيعِ وتقوية الروابط الاقتصادية وتحديد مجالات جديدة للتعاونِ الاقتصادي، وتشجيع أنشطة الأعمال التجارية عن طريق تقديم معلومات عملية، ولدعم المشاريع في كلا البلدين، والتعاون في تنظيم المعارض والندوات والمنتديات والمؤتمرات ولقاءات الأعمال وبعثات الأعمال وغيرها من الفعاليات المماثلة.