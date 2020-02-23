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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغريم «ويلز فارغو» 3 مليارات دولار تاريخ النشر: 23/02/2020 استمع أكدت السلطات الأمريكية الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق بالتراضي يقضي بفرض غرامة قدرها 3 مليارات دولار على مصرف«ويلز فارغو» لإنهاء ثلاثة تحقيقات أحدها جنائي، حول فتحه حسابات وهمية باسم زبائنه بدون علمهم بين 2002 و2016.

وقالت وزارة العدل إن «ويلز فارغو اعترف بجمع ملايين الدولارات من الرسوم والفوائد والعمولات لم تكن من حقه». وتتهم السلطات موظفين في المصرف بفتح ملايين الحسابات باسم زبائن بدون علم هؤلاء. (أ ف ب)

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