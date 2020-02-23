«دبي للجودة» تطلق «المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أعلنت مجموعة دبي للجودة عن إطلاق المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات برئاسة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، لتفعيل نشاط المجموعة الفرعية، لكونها إحدى المجموعات الفرعية التابعة لمجموعة دبي للجودة، حيث أسست أول مجموعة فرعية خاصة بالمرأة تابعة لمجموعة دبي للجودة في عام 2003.

تم تشكيل أعضاء مجلس إدارة المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات من الكوادر النسائية البارزة في المجتمع، والداعمة للمرأة على مدار الأعوام السابقة، حيث يضم المجلس كلاً من الدكتورة هدى المطروشي، والمهندسة ميثاء بن عدي، وعزة القبيسي، وفاطمة الجوكر، والدكتورة فاندانا غاندي، والدكتورة ريتا يونس.

وقد بدأت المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات نشاطها بانعقاد أول اجتماعاتها برئاسة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وأعضاء مجلس إدارة المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات، للبدء في وضع الخطة الاستراتيجية التي تستهدف المرأة الإماراتية والمقيمة بشكل عام في دولة الإمارات، وقد طرحت مجموعة من الأفكار الهادفة نحو تقديم المزيد من الجهد والدعم للسيدات ضمن مجتمع الأعمال.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: سعيدة بوجودي مع منظومة عمل إيجابية وسط مجموعة من السيدات الإماراتيات اللاتي يقدمن نماذج إيجابية للمرأة الإماراتية للعالم، وبأن نعمل جميعاً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دور المرآة الفعال في بناء مستقبل الإمارات من خلال المبادرات والفعاليات التي تعمل على تكوين وعي معرفي واجتماعي وفكري يرفع من رصيد الوعي لدى المرأة الإماراتية التي كانت وما زالت داعماً أساسياً في بناء مستقبل الوطن، فدائماً الوعي والبناء المعرفي والثقافة المجتمعية للمرأة تسهم في بناء وعي أجيال كاملة، فالمرأة هي من تمتلك الحجر الأول في بناء شخصية الطفل.ومن الجدير بالذكر أن سمو الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان تتبنى منذ فترة بعيدة قضايا المرأة الإماراتية من خلال مقالاتها المنشورة في العديد من الصحف والمجلات.

وعَقبَ المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، على تأسيس المجموعة الفرعية قائلاً: «نحن سعداء بإطلاق المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات، وتفعيل دورها برئاسة سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، ومجموعة من القيادات النسائية البارزة بالدولة، والتي تعد إضافة ونقلة نوعية داخل المجموعة، فنحن حريصون في مجموعة دبي للجودة على تطبيق رؤية القيادة الرشيدة بالدولة، والعمل على دعم المرأة وإبراز دورها من خلال توفير منصة تعزز مكانة المرأة في المجتمع».