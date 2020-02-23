شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحتضن عمالقة النفط في التوقيت الخطأ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقق الاكتشافات التقليدية للنفط والغاز إنجازات متتالية، حيث بلغت العام الماضي أعلى مستوى لها في أربع سنوات عند 12.2 مليار برميل من مكافئات النفط. وعثرت كل من «إكسون موبيل»، و«توتال»، و«بي بي»، و«إيني»، على مكتشفات هي الأكبر العام الماضي

تسارع الكثير من الدول لجذب شركات النفط العالمية الكبرى للتنقيب في أراضيها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن النفط سوف يتدفق في كل مكان في المدى المنظور.

فقد قالت وزارة الموارد الصينية مؤخراً إن الصين ستسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية الكبيرة بالحصول على تراخيص التنقيب عن النفط والغاز التي كانت في السابق حكراً على الشركات الحكومية. وقال وزير الفحم والمناجم الهندي، برالهاد جوشي، إن هيئات التنظيم ستسمح للشركات العالمية وشركات القطاع الخاص المحلي بتقديم عروضها للمنافسة على عطاءات تتعلق بمكامن الفحم ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2020، ما يعني نهاية مرحلة احتكار شركة «كول إنديا» الحكومية لامتيازات التنقيب.

ربما تسببت مثل هذه الإعلانات قبل عقد من الزمان، بمسحة من السعادة الغامرة لدى شركات الطاقة الدولية. فالذي كان يثير حنق هذه الشركات في ذلك الوقت، هو أن شركات حكومية عملاقة مثل شركة النفط العربية السعودية «أرامكو» وشركة «بتروليوس دي فينزويلا»، سيطرت على جميع الأصول النفطية التي يمكن أن تستمر في تغذية الطلب العالمي على الخام. وبقيت الشركات العالمية المدرجة في البورصات تبحث عن الفتات هنا وهناك. لكن ما الذي جرى حتى تغيرت الأمور؟

السبب الأساسي هو أن القلق حول نقص المعروض ينتاب الحكومات الوطنية وليس الشركات المستقلة. فقد تراجع إنتاج النفط في الصين بنسبة 10٪ عن ذروته التي بلغها قبل خمس سنوات. ولا يزال إنتاج الفحم في الهند يرتفع، لكن ليس بالسرعة الكافية لتلبية الطلب. فقد بلغت كميات الفحم المستوردة ربع الاستهلاك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مرتفعة بنسبة 10%.

وفي الوقت نفسه، فإن لدى شركات النفط العالمية فائضاً في الإمدادات. فقد حولت ثورة الزيت الصخري الولايات المتحدة من أكبر مستورد للنفط إلى بلد مصدر. وترتفع كميات إنتاج روسيا والسعودية وبعض دول أوبك لمستويات جديدة يتم كبحها بالاتفاق على الخفض لدعم الأسعار.

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من جانبها تحقق الاكتشافات التقليدية للنفط والغاز إنجازات متتالية، حيث بلغت العام الماضي أعلى مستوى لها في أربع سنوات عند 12.2 مليار برميل من مكافئات النفط، وفقاً لبيانات شركة «رايستاد إنرجي» الاستشارية. وعثرت كل من «إكسون موبيل»، و«توتال»، و«بي بي»، و«إيني»، على مكتشفات هي الأكبر خلال العام الماضي. أما في جانب الطلب، فقد يصل استهلاك البترول إلى ذروته في غضون عشر سنوات من الآن، وهو ما يزيد على العمر الافتراضي لمعظم حقول النفط التقليدية.

ونتيجة لذلك، تتعارض مصالح كل من شركات الوقود الأحفوري والحكومات المتعطشة للطاقة التي تسعى إلى جذبها. وترغب كل من بكين ونيودلهي في زيادة الإنتاج المحلي بأي ثمن، وتأمل في أن تتمكن الشركات الأجنبية من تحقيق ما لم تستطع الشركات الوطنية في كلا البلدين تحقيقه من معجزات. لكن شركات النفط العالمية التي تطارد كل برميل في أقصى الأرض تعرف أكثر من غيرها أين توجد الحقول الدسمة وأي منها جدير بالتركيز.

ومن الإنصاف تجنب وصف الشركات الحكومية الصينية والهندية بأنها عملاق كسول. فالإنفاق الرأسمالي لشركة «بتروتشاينا» أكبر من إنفاق «إكسون موبيل» و«بريتش بتروليوم» معاً. ويقع نصف الآبار التي تقوم بحفرها كل عام في حقل تشانغ تشينغ، حيث تتركز المكامن الجديدة في تشكيلات صخرية معقدة أشبه بتلك التي يستخرج منها الزيت الصخري الأمريكي. أما فحم الهند فيعرقل إنتاجه نسبة الرماد المرتفعة ما يخفض كمية الطاقة التي ينتجها عند الاحتراق، كما أن نقله لمحطات التوليد يعتمد على شبكة سكك حديدية متآكلة.

المشكلة هي أن الحقائق البائسة للجيولوجيا الفقيرة تجعل من المستحيل تطوير الاحتياطيات المحلية بشكل مربح، خاصة عندما تضغط الحكومات على الشركات المملوكة للدولة من أجل زيادة الإنتاج بغض النظر عن التكاليف.

مثل هذه المعطيات لا تغري المستثمرين الأجانب. فالعائدات المنخفضة لتلك الحقول الصينية والتي لا تزال أقل بنسبة 40% من عائدات الزيت الصخري الأمريكي، لن تكون محط تركيز عمالقة النفط في العالم.

لذا فإن أفضل طريق لضمان أمن الطاقة في الصين والهند هو تشجيع صناعات الطاقة المتجددة - وهو نهج من شأنه تحسين صحة سكانهم، والحد من مخاطر المناخ، والحد من اعتمادهم على الوقود المستورد. إنها فكرة أفضل بكثير من إهدار الأموال في محاولة الحصول على ما لا يمكن إدراكه، أو التمسك بأمل نجاح الأجانب الأذكياء في العثور على رواسب خفية حيث فشلت المواهب المحلية.

* بلومبيرج