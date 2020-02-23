طلب لبنان مساعدة صندوق النقد الدولي

د. محمد الصياد

لجوء الحكومة اللبنانية بتوافق أطرافها، إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مشورته حول كيفية التعامل مع استحقاقات سداد الديون الخارجية المستحقة على لبنان، يثير بحد ذاته أكثر من سؤال.

بناءً على أخبار تداولتها الصحافة اللبنانية، يدل محتواها على عدم شفافية، يبدو أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسّان دياب، استقرت على رأي طلب مساعدة صندوق النقد الدولي في وضع مخرج سالك للبلاد من أزمتها المالية (أسمته الحكومة ومعها الصحافة اللبنانية، طلب استشارة فنية)، لتجنب الوصول إلى حالة عدم القدرة على سداد ديونها (Debt default)، ومنها دين مستحق السداد في 9 مارس/‏ آذار القادم، تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، كانت وزارة المالية اللبنانية قد اقترضته في مارس/‏ آذار 2010، بخدمة دين تبلغ 76.5 مليون دولار؛ حيث سدد لبنان من هذا القرض حتى الآن 765 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية. وبالفعل أعلن ​صندوق النقد الدولي​ أنه تلقى طلباً من السلطات اللبنانية للحصول على الاستشارة والخبرات التقنية في المجال الاقتصادي ودعم المؤسسات، وأن الصندوق جاهز للمساعدة، وأن «السلطات اللبنانية هي التي ستتخذ أي قرارات بشأن ديون لبنان».

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والحال أن استحقاق الدين المشار إليه أعلاه، والربكة التي أحدثها في صفوف الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة بشأن كيفية التعامل معه (حيث احتدم النقاش بين أركان مؤسسة الحكم ومعها الميديا اللبنانية، حول خيارَين: الاستمرار في سداد الدين أو التخلّف عنه. على ضفّة السداد، وقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما نظر رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة في إمكانية التوقف عن سداده، والسعي للحصول على مشورة تقنية من صندوق النقد الدولي تساعد لبنان على تغطية قراره هذا أمام الدائنين) - يمثل عينة رمزية لعاصفة الاستحقاقات المالية التي يتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة سدادها، والتي تضعها أمام خيار بالغ الخطورة، هو إعلان عدم القدرة على السداد.

إنما لجوء الحكومة اللبنانية بتوافق أطرافها، إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مشورته حول كيفية التعامل مع استحقاقات سداد الديون الخارجية المستحقة على لبنان، يثير بحد ذاته أكثر من سؤال. فهل يعتقد أركان الحكم في لبنان أنهم بهذا الإجراء سوف يتذاكون على مسؤولي الصندوق، من حيث توقعهم الحصول على دعمه لهم بكل أريحية، بتوفيره الغطاء المؤسسي الدولي الذي يبحثون عنه لتأمين مفاوضات سلسلة مع المؤسسات المالية الأجنبية الدائنة بشأن إعادة جدولة الديون؟! إن الذي لا شك فيه أن الصندوق سينصب نفسه في هذه المفاوضات (وليس المشاورات كما يتمنى لبنان)، وكيلاً عن البنوك والمؤسسات الدولية الدائنة للبنان، وسيعمل على استحصال كامل حقوقهم، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الفعلي لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وهو ما سربته مصادر الصندوق قبل اللقاء مع خبراء الصندوق للتباحث مع حكومة حسان دياب، حيث يطالب الصندوق بخفض قيمة الليرة بنسبة 50%، وهو الانخفاض الذي طالها بالفعل إثر اندلاع الاحتجاجات على تردي الأحوال المعيشية.

بهذا المعنى، فإن أمام لبنان نموذجين لكيفية التعامل مع سندات مديونيته المستحقة الدفع على فترات أولها في 9 مارس/‏ آذار القادم. والنموذجان مأخوذان من دولة واحدة هي الأرجنتين. في النموذج الأول، أعلنت الأرجنتين في عام 2014 أنها عاجزة عن تسديد ديون خارجية قيمتها 1.3 مليار دولار مستحقة لحملة سنداتها، بعد انهيار محادثاتها في اللحظة الأخيرة مع مجموعة من حاملي هذه السندات في نيويورك، واتهمت الأرجنتين وقتها المستثمرين باستغلال أزمة الديون لتحقيق أرباح ضخمة. وأعلنت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر، بأن البنوك الدائنة للأرجنتين تبتز بلادها، وأنه يتعين عليها الدخول في مفاوضات لإعادة هيكلتها. وقد وافقت جميع البنوك الخاصة على العرض وقامت بتسوية مديونياتها عبر إعادة جدولة تواريخ استحقاقها، ما أتاح للأرجنتين فرصة التقاط الأنفاس مالياً والتعافي اقتصادياً. لكن مجموعة من أصحاب صناديق الانقضاض الانتهازي الأمريكية Vulture funds (صناديق تستثمر في الشركات أو العقارات ذات الأداء الضعيف أو المتعثر، وبالتالي ذات قيمة الأصول المنخفضة؛ وهي صناديق معروفة بانقضاضها كالصقور على فرص الاستثمار عالية المخاطر وعالية العائد).

ومن بينها صناديق التحوط «أوريليوس كابيتال ماناجمينت»، و«ديفيدسون كيمبنر»، و«بريسيبريدج كابيتال»، التي اشترت بعض هذه الديون المتعثرة بحسومات مغرية، وجرجرت الأرجنتين في المحاكم الأمريكية لسنوات، قبل أن تصدر حكمها في عام 2014 لصالح أولئك الدائنين الأمريكيين.. حُكم أجبر الأرجنتين بشكل مصطنع على التخلف عن السداد، ومنعها من سداد بقية ديونها للدائنين الآخرين إلى أن تقوم أولاً بتسديد ديونها لتلك الصناديق.

النموذج الثاني، هو ما يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية التي ورثها الرئيس الجديد للأرجنتين ألبيرتو فيرنانديز من الرئيس المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري، ومنها كيفية سداد ديون البلاد، وبضمنها قرض صندوق النقد الدولي الضخم (57 مليار دولار).

هنا قرر وزير الاقتصاد إعطاء الأولوية في السداد للمقرضين من القطاع الخاص، وبعد ذلك بسنتين يتم سداد الدين الخاص بصندوق النقد الدولي. وهذه خطة يريد وزير الاقتصاد الأرجنتيني من ورائها تجنب الوصول إلى حالة عدم القدرة على سداد الديون. وتفاوض الحكومة مالكي السندات وصندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة ديون قيمتها حوالي 100 مليار دولار تقول الحكومة إنها لا يمكنها سدادها بالكامل. وانخفضت قيمة السندات الأرجنتينية في سوق إعادة شراء الأوراق المالية إلى أقل من 50 سنتاً للدولار.

وعلى ذلك، نعتقد بأن المقاربة الواقعية للحكومة اللبنانية، وهي لم تكتسب بعد الدرجة القطعية بالنسبة للاعتراف الدولي بشرعيتها، تكمن في سداد دين 9 مارس المقبل، والتفكير في الدين القادم المستحق في شهري إبريل ويونيو المقبلين والبالغ إجماليه 1.3 مليار دولار، من دون التفريط في الحق الشعبي باستعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة، لأنها الحل الأمثل والأسلم للخروج من الأزمة.