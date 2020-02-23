شكرا لقرائتكم خبر عن «العشرون» تبحث في السعودية حماية الاقتصاد الدولي من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين في الرياض، أمس السبت، خلال اجتماع يستمر يومين؛ لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الخطر السلبي لوباء فيروس «كورونا» المستجد.

وإضافة إلى خطة عملهم؛ لحماية الاقتصاد العالمي من تأثير الوباء، ناقش القادة الماليون سبل تحقيق نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة في العصر الرقمي.

وقال منظمو الاجتماع في بيان، إنّ «وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية يناقشون التوقعات الاقتصادية العالمية، والاستجابات السياسية الممكنة؛ لدعم النمو والوقاية من المخاطر السلبية»، وتابع البيان: «وسيناقشون أولويات رئاسة السعودية للمجموعة تحت شعار: اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع بما في ذلك التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد».

ترأس الاجتماعات وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم بمهام المصرف المركزي، أحمد الخليفي، والسعودية هي أول بلد عربي يترأس المجموعة الاقتصادية العالمية الكبرى.

ويأتي هذا الاجتماع وسط تنامي القلق من فيروس «كورونا» المستجد المعروف ب(كوفيد-19)؛ حيث تقوم السلطات الصينية بعزل ملايين الأشخاص في منازلهم؛ لمنع انتشار المرض، ما أدى إلى ظهور تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وقال صندوق النقد الدولي، أمس السبت، إن فيروس «كورونا» الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5.6%، نزولًا من توقعاته في شهر يناير/‏كانون الثاني 0.4%، والنمو العالمي 0.1%.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة: إن الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة إذا استمر التفشي لفترة أطول، وزاد انتشاره على نطاق عالمي.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قد أبلغت اجتماع الرياض، الجمعة، أن تأثير الوباء قد يكون قصير الأجل؛ لكنه يأتي فيما يظل الاقتصاد العالمي «هشاً»، وأكدت أن التأثير الاقتصادي للوباء قد يشهد مساراُ على شكل حرف «في» بالإنجليزية، مشيرة إلى توقع حدوث انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للصين، يليه انتعاش حاد؛ لكنّها حذّرت من أن الوضع قد تكون له عواقب وخيمة على الدول الأخرى؛ حيث بدأت آثار الوباء تنتشر.

وحتى الآن، أودى الفيروس بحياة 2345 شخصاً في الصين، ودفع السلطات إلى قطع وسائل النقل، وإجبار الشركات على إغلاق أبوابها، وقالت الصين: إنها لن ترسل أي مسؤول من بكين لحضور اجتماع الرياض؛ لكن السفير الصيني في المملكة سيقود عوضاً عن ذلك وفداً صغيراً.

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وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين «نراقب عن كثب تطورات الفيروس، ونقيّم آثاره المحتملة على النمو الاقتصادي»، وأضاف: «نتوقع أن يناقش الوزراء والمحافظون التوقعات الاقتصادية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا».

واستضاف منظمو مجموعة العشرين أيضاً منتدى على المستوى الوزاري حول الضرائب الدولية، أمس السبت، تركز على التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي، وحضر المنتدى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مع مجموعة من القادة الماليين الآخرين.

وذكر المنظمون أنّ السعودية ستعقد أكثر من 100 حدث ومؤتمر؛ استعداداً للقمة.

ومن جهته، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي، أمس السبت، إن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.

وأضاف: إنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس «كورونا».

وقال الخليفي للصحفيين على هامش المؤتمر «ننظر بإيجابية للاقتصاد السعودي، التوقعات إن شاء الله إيجابية، وسيكون النمو بإذن الله أكثر من العام الماضي، خاصة من القطاع الخاص».

ومن جهته، ألقى وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان كلمة خلال منتدى الضرائب الدولية رحب فيها بالجميع، مبيناً أن المملكة فخورة باستضافتها قمة العشرين وتتطلع للعمل مع شركاء قمة العشرين لإيجاد الحلول للتحديات القادمة.

وقال: «إن حدث اليوم يعطينا الفرصة لتقييم ما حققناه من شفافية ومناقشة طرق تحقيق المزيد من النجاح، وسيقوم أيضا بإتاحة الفرصة لمناقشة إيجاد الحلول للمشاكل الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد»، وأضاف: «وبدعم دول مجموعة العشرين، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، واليوم، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية يعملون معاً لتطبيق المعايير المتفق عليها دولياً في الشفافية الضريبية»، مبيناً أن هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب.

وكشف الجدعان عن توقيع أكثر من 6000 اتفاقية تعاون ثنائي تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم تعمل على الاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات، حيث تم تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019 بقيمة أكثر من خمسة مليارات يورو، وتم تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات.

(وكالات)