«صندوق خليفة» يشارك في معرض «مربد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في النسخة التاسعة من «معرض مربد 2020» الذي اختتمت فعالياته أمس، في جزيرة المارية - أبوظبي، وذلك من خلال دعم عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحت مظلته والعاملة في قطاعات الأزياء والمطاعم والترفيه.

ويأتي المعرض بنسخته التاسعة بدعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك في إطار مساعي الصندوق لدعم رواد الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال دعم أصحاب المشاريع للوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع آفاق عملهم، والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وتطوير أعمالهم، بما يتماشى مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

ويشارك الصندوق في المعرض من خلال 8 مشاريع متنوعة صغيرة ومتوسطة عاملة في قطاعي المطاعم والأزياء، والمجوهرات، والترفيه.