وزير الصناعة الأردني يشيد بالتجربة الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبل مجلس الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية، وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري والوفد المرافق له على هامش مشاركة الأخير في فعاليات معرض «جلفود» في دبي.

قال إحسان القطاونة رئيس «المجلس» إن «جلفود» يمثل فرصة مناسبة لتلاقي الخبرات الأردنية - الإماراتية وتطويرها مستقبلاً والعمل على تأسيس مشاريع مستقبلية بما يخدم اقتصاد البلدين.

وطالب القطاونة بدعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات محددة يحتاج اليها السوق الأردني بما يضمن توفير فرص ومراجعة التسهيلات المالية والائتمانية والبنكية للأسواق الاستثمارية الكبرى وبما يمكن المستثمر الأردني من استقطاب وبناء شراكات مع مستثمرين أجانب داخل المملكة.

من جهته، دعا الوزير الحموري رجال الأعمال الأردنيين في الإمارات إلى ضرورة زيادة الاستثمار والمشاريع الاستثمارية في الأردن وتسويق المملكة على مختلف الصعد والقطاعات في الإمارات والمنطقة، مشيداً بالتجربة الصناعية والنهضة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وعلى رأسها الصناعية والتجارية منها. وقال الحموري: تسعى الحكومة الأردنية الى دعم القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيل تأمين الاحتياجات الإنفاقية ومراجعة التشريعات للنهوض بالقطاعات الواعدة وزيادة الصادرات.