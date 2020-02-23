شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يمكنك أن تفعل في إكسبو 2020 دبي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في الوقت الذي يقترب فيه العالم من انطلاق الحدث الأكثر عالمية المتمثل في «إكسبو 2020 دبي»، الذي ارتبط اسمه بالمدينة التي صنعت من اسمها علامة تجارية متميزة، كان لا بد من تسليط الضوء على أبرز ما يمكن للزائر أن يفعله على مدار 173 يوماً هي فترة اجتماع العالم في دبي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يمكنك أن تفعل في إكسبو 2020 دبي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.