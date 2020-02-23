«اتحاد المصارف » يرتقي بمعايير القطاع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



نظم اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع سويفت، المزود لخدمات المراسلة المالية الآمنة، أمس، اجتماعاً خاصاً بمجموعة مستخدمي نظام «سويفت» في أبوظبي. وضم الاجتماع أكثر من 100 من كبار الخبراء المصرفيين لمناقشة آخر مستجدات سويفت المتعلقة بالقطاع المصرفي الإماراتي.

قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «إن التعاون الوثيق بين اتحاد المصارف وسويفت، يؤكد التزامنا بالارتقاء بمعايير القطاع المصرفي الإماراتي إلى مستويات جديدة. نحن نضع على عاتقنا مسؤولية مساعدة مصارفنا الأعضاء على مواكبة أحدث التطورات، وضمان أن تكون شبكاتنا في البيئة المالية موثوقة وآمنة ومأمونة. ومن خلال الجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وتوفير منصة لتبادل المعرفة، يمكننا تسهيل تبادل الأفكار بنجاح مع مواكبة آخر التطورات في المشهد المصرفي المتغير باستمرار».

من جانبه، قال أونور أوزان، رئيس سويفت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: «تتمتع سويفت بمكانة مميزة في القطاع المالي، ولدينا علاقات وثيقة مع مجتمعنا. ويساعدنا هذا التعاون على فهم تحديات القطاع المالي وفرصه وتقديم الحلول المناسبة لبيئة الأعمال التي تشهد تطورات سريعة بشكل دائم. وسوف نواصل العمل مع اتحاد مصارف الإمارات لإبقاء مستخدمينا في الإمارات على اطلاع على أحدث الاتجاهات والمنتجات الجديدة».

وتم خلال الاجتماع مناقشة مسألة طرح «التأكيدات العالمية» على سويفت؛ حيث ستكون جميع المؤسسات المالية التي تتلقى مدفوعات عبر الحدود (رسائل MT

103)، ملزمة بتأكيد وقت إيداع الدفعة في حساب المستفيد بنهاية عام 2020. وسوف تسمح قدرات تتبع وتأكيد عمليات الإيداع من البداية إلى النهاية للمؤسسات المالية بتوفير تجربة معززة للعملاء، وأن تكون حجر الأساس لتطوير خدمات الدفع المستقبلية.

كما غطى الاجتماع، جملة من المواضيع، كان أبرزها عائلة منتجات أليانس (Alliance Family)، وهي مجموعة المنتجات التي تقدمها سويفت للقطاع المصرفي لأغراض الاتصال بشبكات سويفت؛ وتطبيقات إدارة العلاقات؛ وبرنامج سويفت لأمن العملاء. إلى ذلك، ناقش المشاركون في الاجتماع تطبيق «مخزن أليانس للمراسلات» (Alliance Messaging Warehouse)، وهو تطبيق جديد قامت سويفت بتطويره لمساعدة المصارف على أرشفة وتخزين رسائل سويفت الخاصة بها في الوقت الفعلي لأي عدد تختاره من السنوات بغية تلبية متطلبات التدقيق والامتثال للأنظمة السارية.