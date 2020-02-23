شكرا لقرائتكم خبر عن «كفو» تنجز مليون تعبئة بنزين في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «كفو»، عن أنها قامت بتسليم مليون تعبئة للبنزين، من خلال 180 شاحنة نقل تعمل في الإمارات، منذ تأسيسها عام 2018.
ووقعت الشركة المتخصصة في الوقود المتنقل، اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتصبح أول شركة تقدم خدمة «توصيل» للبنزين في مصر.
وستطلق «كفو»، خدمات توصيل للبنزين «توصيل الوقود للمنازل» في مصر، من خلال التطبيق الإلكتروني.
وقالت «كفو» إن مصر، أصبحت نقطة الدخول الأولى لها في إفريقيا، وإن اهتمامها ينصب على المناطق المكتظة بالسكان.
(وام)
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