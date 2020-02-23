قمة الاتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على ميزانية طويلة الأجل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت قمة للاتحاد الأوروبي أعمالها قبل موعدها الجمعة، بعد فشل الزعماء في التوصل إلى اتفاق على الميزانية طويلة الأجل للاتحاد، عقب مواجهة ليومين بين الدول الأفقر والأعضاء «المقتصدين» الراغبين في كبح الإنفاق.

ودعا شارل ميشيل رئيس القمة قادة دول الاتحاد الأوروبي ال27 للاجتماع في نهاية اليوم من أجل جسر الخلافات، لكنهم تفرقوا خلال دقائق بعد أن رفضت المعسكرات المتنافسة خطة اقترحها كحل وسط.

وأبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصحفيين «ينبغي أن نقر بأن الخلافات مازالت من الضخامة بما يحول دون التوصل إلى اتفاق.. لم ننجح، ولهذا علينا مواصلة العمل». كان وضع ميزانية السبع سنوات أشبه بلعبة شد الحبل على الدوام، لكنه أصبح أصعب بكثير هذه المرة لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الشهر الماضي أوجد فجوة حجمها 75 مليار يورو (81 مليار دولار) بالتزامن مع تحديات باهظة التكلفة من تغير المناخ إلى الهجرة.

تسلط المواجهة بخصوص ميزانية 2021-2027 وطريقة صياغتها الضوء على الخلافات بين دول الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب وبين الاقتصادات المتقدمة والأقل تقدماً.

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فقد حضرت الدنمارك والنمسا والسويد وهولندا - وهي الدول المسماة «الرباعي المقتصد» - إلى المحادثات في بروكسل الخميس عازمة على عدم القبول بميزانية تتجاوز 1% من الدخل القومي الإجمالي المشترك للاتحاد الأوروبي.

في المقابل، طالب المستفيدون استفادة صافية من الميزانية المشتركة بأكثر من مقترح ميشيل الأصلي البالغ 1.074%، أي ما يعادل 1.09 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار).

وقيد مقترح ميشيل الجديد الإنفاق المشترك عند 1.069%، لكن هذا كان سينطوي على خفض صغير في الإنفاق بنحو عشرة مليارات يورو على مدى سبع سنوات مقارنة مع الخطة الأصلية، وهو ما لم يرض أياً من المعسكرين المتنافسين.

(رويترز)