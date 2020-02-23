«الاتحادية للضرائب»: «العلامات المميزة» حل مبتكر لمواجهة التهرب الضريبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب استعداداتها لتنفيذ قرار منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة ب «الطوابع الضريبية الرقمية» اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري ومكافحة التهرب الضريبي.

وأوضحت أنه ضمن خطتها الهادفة لتوعية كافة المعنيين بتطبيق «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»؛ عقدت اللقاء التوعوي الرابع لتعريف قطاع منتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته بآليات وأهداف النظام، مشيرة إلى أنه اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة أن نظام العلامات المميزة يعد من الحلول المبتكرة لمواجهة التهرب الضريبي، وحماية الصحة العامة والمستهلكين من تسرب المنتجات الرديئة للأسواق المحلية.

وأشار إلى ضرورة امتثال كافة الخاضعين للضريبة الانتقائية بقطاع تصنيع وتوريد التبغ ومنتجاته للنظام الجديد.