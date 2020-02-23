لماذا تفشل الشركات الــنــاشـــئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (59)

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1- قضاء وقت طويل في تطوير المنتج

كونك مؤسس شركة ناشئة، ربما تفعل كل شيء بمفردك، من الإنتاج إلى التسويق والمبيعات. وخلال يوم العمل، قد تجد نفسك أكثر تركيزاً على تطوير المنتج، بدلاً من توزيع الوقت على المبيعات أو التسويق. وبحلول نهاية العام، ستجد نفسك واقفاً في نفس المكان الذي بدأت منه. هذا لأنك لم تركز على أي من الأنشطة الترويجية ولا على المبيعات. وإلى جانب الإنتاج، من المهم أيضاً وضع خطط لتسويق وبيع المنتجات، لتحقيق الأهداف المرجوة.

2- فشل العثور على الفجوة بين المبيعات والأرباح

لنفترض أنك ناجح في جهود التسويق وبيع المنتجات بأكثر من المتوقع، ولكن هل أنت متأكد من أنك تجني الأرباح التي توقعتها؟ استمر في فحص الفجوة بين المبيعات والأرباح بمساعدة محاسبك الخاص ومستشار التسويق، فهذا من شأنه أن يساعدك على اتخاذ قرار تسويقي أفضل.