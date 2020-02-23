مخاطــر عاليــة لتداول العملات والمشتقات

شدد إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية على خطورة التداول بالعملات عن طريق شركات عالمية أو حتى عن طريق شركات محلية، حيث توجد بها مخاطر عالية جداً، إذ تزود هذه الشركات المستثمرين أضعاف رأس المال المودع من قبل المستثمر وتصل من 30 إلى 50 ضعف رأس المال وهذا يشكل مخاطرة عالية جداً للمستثمر.

وأشار كذلك إلى أن المشتقات المالية تجذب الكثير من المستثمرين سواء كانوا من منطقة الخليج أو من باقي دول العالم، وذلك رغم أن التعامل بالمشتقات يستهدف الحد من المخاطر والتقلبات في العائد وأسعار الصرف وأسعار السلع، إلا أنها بحكم طبيعة هذه الأدوات وارتباطها بالتوقعات فإنها تشكل مخاطر بحد ذاتها.

وتابع بقوله: نذكر هنا بعضاً من هذه المخاطر مثل، المخاطر التقليدية: وهي المخاطر التي تشترك فيها المشتقات المالية مع غيرها من العقود والأدوات المالية الأخرى مثل، مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية والتنظيمية، وأيضاً مخاطر أخرى مثل مخاطر السيولة، ومن هنا نخلص بنتيجة أن هذه الأسواق العالمية تجذب المستثمرين بتلك الأدوات.