ناشطة أمريكية: احتياطي اليمن من النفط يساوي 3 مليارات برميل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

نشرت الناشطة الأمريكية روندا لين على حسابها في تويتر نشرة المسح الجيولوجي التفصيلي الأمريكي لليمن، وتغريدات أخرى عن الثروة التي يمتلكها اليمن، والتي هي سبب في الحرب التي تتعرض لها البلاد من قبل السعودية.

وتظهر نشرة المسح الجيولوجي عن اليمن أن البلاد تمتلك خزانات نفط بحرية هائلة بالإضافة إلى احتياطاتها المؤكدة من النفط البالغة 3 مليارات برميل.

وأضافت روندا: الشعب اليمني بإنسانيته ولطفه غني بالروح. يمكن للعالم أن يتعلم الكثير من هؤلاء الناس الطيبين. هذا النفط ملك لليمن، وسيساعد على توفير الموارد التي يحتاجها اليمنيون لإعادة بناء بلدهم وصحة الشعب. العالم يحتاج إلى ووقف هذا العدوان والجشع. تستمر الإنسانية في المعاناة بسبب جشع عدد قليل.. يجب ألا نسمح لهذا أن يستمر.