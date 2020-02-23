شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 -2- 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 فبراير 2020، وذلك بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة التداول على الذهب في مصر.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 604 جنيهات
عيار 21 سجل 705 جنيهات
عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام
الجنيه الذهب 5640 جنيها
أوقية الذهب 1643 دولار
خلال الأشهر الماضية، ومع التصعيد الواضح من أمريكا والصين، وفرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس عالميا بشكل غير مسبوق، لتحقق أوقية الذهب أعلى معدلاتها فى أكثر من 6 سنوات، وتبع هذه الأحداث ظهور فيروس كورونا وهو ما رفع الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الذهب، وفق شعبة الذهب
سعر الذهب فى مصر يرتبط بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية، وفق رأفت فريد تاجر بسوق الذهب.
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد، نتيجة التقلب المستمر فى أسعار المعدن النفيس على مدار اليوم.
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