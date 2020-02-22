بعد قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على الشهادات في 12 بنكًا

تدرس البنوك التجارية، خلال الأيام المقبلة، مصير سعر الفائدة على شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية، بعد قرار البنك المركزي، بتثبيت الفائدة الخميس الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الثاني خلال العام الجاري، أمس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثانية على التوالي، عند 12.25٪ على الإيداع و13.25٪ على الإقراض. حسبما نشر موقع "مصراوي".

ويجتمع مسؤولو لجان الأصول والخصوم "ألكو" ( سعر الفائدة) في البنوك خلال الأيام المقبلة لبحث مصير سعر الفائدة على كافة الأوعية المختلفة بعدما قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى أول أمس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وتراوح سعر الفائدة في البنك المركزي عند 12.25٪ على الإيداع و13.25٪ على الإقراض.

ويساهم قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في مواصلة عملاء البنوك الذين يفضلون استثمار أموالهم في الجهاز المصرفي بحصولهم على نفس معدلات الفائدة دون تغيير مؤقتا.

وكان بنكا الأهلي ومصر قرروا الشهر الماضي بشكل غير متوقع خفض الفائدة 1% على الشهادات الإدخارية قبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في العام الجاري، مما دفع بنك الاستمثار القومي بخفض الفائدة 0.75% على شهادة استثمار ذات أجال عام وكذلك لجأت بعض البنوك الخاصة بخفض الفائدة على شهادتهم أسوة ببنكي الأهلي ومصر.

ومن المقرر أن تبدأ لجان الأصول والخصوم "ألكو" ( سعر الفائدة) في البنوك خلال الأيام المقبلة في مراجعة أسعار الفائدة على كافة الأوعية الإدخارية بعد قرار المركزي، وضمنهم الشهادت ثابتة العائد.

وجاءت أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية الأعلى فائدة في أكبر 12 بنكًا في مصر، قبل اجتماعات لجان الفائدة التي ستبدأ من الغد حسبما نشر موقع"مصراوي".

1-بنك الاستثمار القومي:

تبيع فروع البنك الأهلي المصري بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي شهادات ادخار بعائد ثابت، وهم:

شهادة استثمار"ب" ذات آجال عام واحد: يبيع الشهادة بنسبة فائدة 13% ويوزع العائد ليصرف شهريا، وتعد أعلى شهادة تقدم عائد على مستوى الجهاز المصرفي.

شهادة استثمار "ب" ذات آجال 3 سنوات: تبلغ نسبة الفائدة 12% ويوزع العائد ليصرف كل 3 أشهر.

2-البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية العائد الشهري: يبيعها البنك بنسبة فائدة 12% يصرف العائد كل شهر لمدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية عائد ربع سنوي: يبيعها البنك بنسبة فائدة 12.25% ويبلغ آجال الشهادة 3 سنوات.

3-بنك مصر:

شهادة القمة للعائد شهري: تبلغ نسبة الفائدة 12% يصرف العائد كل شهر.

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4-بنك كريدي أجريكول:

يقدم شهادة 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 10.5% للعائد الشهري، 10.75% للعائد ربع سنوي، و11% للعائد نصف سنوي.

5-بنك التعمير والإسكان:

يقدم شهادة التعمير 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% يصرف العائد شهري.

6-البنك المصري الخليجي (EG Bank):

شهادة ادخار 3 سنوات: تتباين نسبة الفائدة حسب دورية صرف العائد تتراوح بين 11% للعائد الشهري، و11.25% للعائد ربع سنوي، و11.5% للعائد نصف سنوي، و12% للعائد سنوي.

7-البنك الزراعي المصري:

شهادة الحصاد للعائد شهري: تبلغ نسبة الفائدة 12% يبلغ أجلها 3 سنوات.

8-بنك الشركة المصرفية (SAIB):

يقدم شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11% للعائد شهري، و11.25% للعائد ربع سنوي.

9-البنك العربي الأفريقي الدولي:

يقدم شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.75% للعائد الشهري، و10.875% للعائد ربع سنوي، و10.625% للعائد نصف سنوي، و11% للعائد سنوي.

10-بنك الكويت الوطني:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.5% للعائد شهري، و10.75% عائد ربع سنوي.

11-بنك أبوظبي الأول:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10% للعائد الشهري، و10.25% للعائد ربع سنوي.

12-بنك القاهرة:

يقدم شهادة ادخار 3 سنوات: نسبة الفائدة تتراوح بين 10.5% للعائد ربع سنوي، و10.6% للعائد نصف سنوي، و10.75% عائد سنوي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الثاني خلال العام الجاري، أمس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثانية على التوالي، عند 12.25٪ على الإيداع و13.25٪ على الإقراض.