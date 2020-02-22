شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف منتج غير مطابق في مصانع العزل الحراري والان نبدء بالتفاصيل
أسفرت الجولة الرقابية التي نفذها الفريق الرقابي المكون من وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعوديه للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعوديه والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على مصانع العزل الحراري في المملكة عن ضبط عدداً من المنتجات وسحب عينات أخرى لفحصها.
واستهدفت الجولة 61 مصنع ، و47 خط إنتاج عزل حراري ، وهناك 24 مصنع لم يتم سحب العينه منه ، و 37 مصنع تم سحب عينات منه للفحص ، وتبين وجود 19 مصانع مطابق للمواصفات ، و18 مصنع غير مطابق.
كما قام الفريق الرقابي بضبط 249912 منتج لعدم المطابقة للمواصفة ، و 133288منتج تم فك الضبط والحجز بعد تصحيح المخالفة ، و116624منتج محال لعملية إعادة التدوير ،
و84 عينه محالة للمختبر ، و 50 عينه مطابقة ، و34 عينه غير مطابقة
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