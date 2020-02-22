أسعار سيارات شيري chery بعد التخفيض

أسعار شيري chery في مصر اليوم. شيرى انفى chery envy

تأتي السيارة شيرى انفى chery envy بسعر 175.000 جنيه شيري اريزو arrizo 5 2020

أسعار شيرى اريزو arezo 5 تبدأ من 169.000 جنيه حتى 230.000 جنيه لأعلى فئة. Advertisements شيري تيجو 4 cherry tiggo

أسعار شيري تيجو 4 cherry tiggo تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة. أسعار تيجو 7 tiggo تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة تيجو 8

tiggo8 بسعر 425.000 جنيه.

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