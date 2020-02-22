شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة المركز الديموغرافى 2020 برئاسة وزيرة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انعقد الاجتماع الأول لعام 2020 لمجلس إدارة المركز الديموغرافى برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المركز، لمناقشة خطة المركز ومساهمته فى حل القضية السكانية.

وتناولت السعيد الحديث حول القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة وأوضحت أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، ولفتت السعيد إلى اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار فى البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة فى مجال الصحة والتأمين الصحى والتعليم وبناء القدرات مؤكده أهمية العمل على معالجة القضية السكانية.

وقالت السعيد، إن حل القضية السكانية يقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة فى المجتمع، وإنه لابد من مساندة المركز الديموغرافى كمركز بحثى تدريبى وتعليمى، مع وضع اّليات جديدة للعمل فى المرحلة القادمة والخطوات التنفيذية التى سيتم اتخاذها فى مجالات التعليم والتدريب والتوعية، متابعه أن المركز له دورًا كبير فى القارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.

كما أشارت الوزيرة، إلى أهمية البرامج التدريبية والأنشطة البحثية والمؤتمرات لما تسهم به فى توفير قدرٍ عالٍ من التوعية، موضحة أن المركز لديه القدرة على تحقيق نجاح فى مجالات التوعية والتدريب بما يسهم فى جذب الجهات المانحة.

ومن جانبه قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، إنه يمكن إطلاق برنامج ماجستير السكان والتنمية المستدامة مؤكدًا أهمية ذلك البرنامج للتوعية بالقضية السكانية.

Advertisements

وفيما يخص دور الإعلام، أوضح ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أنه من المهم تحديد الجمهور المستهدف بالحملات الإعلامية وأنه لابد من اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لمن هم فى المناطق الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الدراما لها أهمية كبيرة.

ومن جانبه استعرض اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ما تم خلال فترة العام ونصف الأخيرة فى أعمال المجلس خلال فترة تسيير الأعمال.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين عبد العزيز، الأستاذ بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على فكرة أن المشكلة السكانية ليست مشكلة وزارة بعينها بل هى مشكلة مجتمعية تشترك فيها كل عناصر الدولة مؤكدًا ضرورة أن يكون البعد السكانى واضح ومفهوم لعناصر الدولة كافة موضحًا أن دور المركز الديموغرافى هو تدريب كوادر الدولة على تفهم البعد السكانى وتوفير دورات تدريبية قصيرة أو طويلة المدى للعاملين بالوزارات حتى تأخذ فى اعتبارها البعد السكاني.

ومن جانبه قال رامى جلال، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيادات الكبيرة فى أعداد السكان بالمقارنة مع الموارد المتاحة، تقوض جهود التنمية فى أى دولة، مشيرًا إلى أن أبحاث السكان تجيب عن أسئلة مهمة يستخدمها صانع السياسات لتحديد الاحتياجات البشرية، الآن وفى المستقبل، مثل: الأسباب الرئيسية للوفيات، أو عوامل الهجرة الداخلية والخارجية.. كما أنه بمقارنة الدراسات يصبح من الممكن التنبؤ بالميول المستقبلية للتغيرات السكانية.

شارك بالاجتماع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، السفير هانى سليم مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى، الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم القصاص عميد معهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس، الدكتور حسين عبد العزيز أستاذ بقسم الإحصاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور هشام حسين مخلوف أستاذ بقسم السكان معهد البحوث والدراسات الإحصائية، وبحضور عدد من ممثلى الجهات المعنية.