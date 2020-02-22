شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة بالتعاون مع الجهات المختصة، لإزالة التعديات الواقعة من مجهولين على قطع أراضٍ بمساحة حوالى 800 فدان، تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليار جنيه.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أن الحملة تمكنت من استرداد الأراضى المتعدى عليها بالأحياء(٤٠ - ٤١ -٤٢) غرب المدينة، حيث قامت اللجنة المنفذة بإزالة جميع مظاهر الإشغالات، ووضع لافتات تحذيرية، تُفيد بملكية المساحة المستردة لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس خالد شاهين أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة أو أى مخالفات أخرى بالمدينة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الأجهزة الأمنية كافة، لسرعة تنفيذ الحملات الموسعة بشكل يومى، وكذا الحراسة والمتابعة الدائمة لما تم إزالته من تعديات ومخالفات، ولمنع أى حالة تعد جديدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جدير بالذكر أن الحملة جاءت تفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستيداء حق الدولة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، ممثلة فى اللواء أحمد زكى، نائب مدير أمن الشرقية، واللواء حاتم الحداد، رئيس مباحث التعمير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعقيد حسام فراج، والمقدم طارق سلام، مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان، والرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث قسم ثانى العاشر.

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من ناحية أخرى ، اكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطريق الرابط بين منطقة المطورين جنوب المنطقة الصناعية A6 وطريق الروبيكي بطول ٦ كم، لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.

وأضاف المهندس خالد شاهين، أن الطريق يعتبر شريانا حيويا للمدينة، ويتناسب مع المرحلة القادمة وزيادة الاستثمارات بها، وكذا زيادة إقبال المستثمرين على المناطق الصناعية وتوفير مسارات جديدة لخدمة وربط المنطقة الصناعية بالمحاور الرئيسية، مشيراً إلى أنه تم نهو أعمال السن، وجارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت بطول 5.2 كم بالجزء الأول للطريق.